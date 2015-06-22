СМИ: Россия поставит Ирану новейшую систему ПВО "Антей-2500"

Об этом пишет КоммерсантЪ.

По данным газеты, вчера, 21 июня, замминистра иностранных дел Ирана Муртаза Сармади заявил, что Тегеран и Москва ведут переговоры об отзыве иска на $4 млрд, поданного в третейский суд Женевы из-за отказа России поставлять Ирану пять дивизионов системы ПВО С-300ПМУ-1.

По информации издания, как только судебный процесс будет свернут, Россия заключит с Ираном новый контракт на новейшую систему "Антей-2500".

В феврале 2015 года глава "Ростеха" Сергей Чемезов официально подтвердил изданию информацию о том, что Россия предложила Ирану взамен комплексов С-300ПМУ-1 систему "Антей-2500".

Читайте такжеРоссия подтвердила договоренность с Ираном о поставках ракет С-300Контракт на поставку пяти дивизионов системы С-300ПМУ-1 стоимостью около $800 млн Москва и Тегеран подписали в 2007 году. В 2010 году, после принятия Совбезом ООН резолюции N1929 (о запрете на продажу или передачу Ирану тяжелых вооружений), президент РФ Дмитрий Медведев запретил поставлять Ирану современные вооружения, введя в отношении Тегерана еще более жесткие санкции, чем это предусмотрено резолюцией ООН. Сделка была аннулирована, Тегерану вернули аванс ($167 млн), а предназначавшиеся для иранских военных ЗРК утилизировали. Иран в ответ подал иск к "Рособоронэкспорту" (он заключал контракт) на сумму около $4 миллиардов.

13 апреля президент РФ Владимир Путин отменил указ Медведева, дав зеленый свет поставкам находившихся под запретом систем ПВО, однако по ряду причин Россия не может поставить Ирану именно С-300ПМУ-1 - в частности, система уже снята с производства.

По информации газеты, эта позиция была донесена до иранских военных, которые после некоторых раздумий предварительно согласились взять "Антей-2500". В случае заключения российско-иранского контракта на пять дивизионов "Антей-2500", Тегеран станет третьим обладателем комплекса после Венесуэлы и Египта.