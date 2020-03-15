Великобритания планирует закрыть на длительный карантин всех граждан старше 70 лет

Пожилым британцам запретят выходить из дома в течение длительного периода времени, а также принимать посетителей. Продукты и медикаменты им будут доставлять к двери.

Правительство Великобритании планирует на месяцы закрыть на карантин всех жителей старше 70 лет.

Как заявил министр здравоохранения Мэтт Хэнкок, официальное решение властей об этом будет объявлено в ближайшие недели, сообщает ВВС.

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Согласно плану правительства, британцам старше 70 лет нельзя будет выходить из дома в течение длительного периода времени, чтобы защититься от коронавируса. Также будет запрещено принимать посетителей, а еду и медикаменты им будут доставлять до двери.

Общее число подтвержденных случаев коронавируса в Британии по данным на субботу, 15 марта, составляло 1140, почти 38 тысяч человек были протестированы. Анализы на коронавирус пока берут только у пациентов больниц.

Премьер-министр Борис Джонсон намерен призвать британские компании производить больше аппаратов искусственной вентиляции легких и другого медицинского оборудования как можно быстрее, чтобы помочь Национальной службе здравоохранения справиться с эпидемией.

Кроме того, власти арендуют тысячи коек в частных больницах, если это будет необходимо.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 15 марта в мире зафиксировано 156 399 случаев заболевания коронавирусом COVID-19 - более чем на 10 тысяч больше, чем за предыдущие сутки. 73 тысяч 968 человек выздоровели, а 5 тысяч 833 - скончались.

Больше всего от вируса пострадали Китай (80 995 случаев), Италия (21 тысяча 157 случаев) и Иран (12 тысяч 729). В Италии за сутки зафиксировано более 3 тысяч новых случаев заболевания.

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