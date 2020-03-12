Apple рекомендует не примерять часы и наушники из-за коронавируса

Apple принимает и другие меры профилактики коронавируса в своих магазинах. В частности, увеличила штат уборщиков, поставила в магазинах диспенсеры антибактериальных средств для рук.

Apple призвала сотрудников своих магазинов не предлагать клиентам примерить Apple Watch или AirPods, тем самым компания хочет предотвратить распространение коронавируса COVID-19.

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Об этом со ссылкой на источники пишет Business Insider, передает kommersant. При этом примерка гаджетов не будет запрещена, но это будет делаться только по просьбе покупателя.

Apple принимает и другие меры профилактики коронавируса в своих магазинах - компания увеличила штат уборщиков, поставила в магазинах диспенсеры антибактериальных средств для рук, а также увеличила расстояние между местами для посетителей, чтобы те меньше контактировали друг с другом.

ВОЗ накануне признала распространение COVID-19 пандемией. В 114 странах мира заболели более 126 тыс. человек, умерли более 4,6 тыс.