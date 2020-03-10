Forbes: Россия теряет доходы от нефти, которые помогли начать войну против Украины

Режим Путина напрямую связан со стоимостью барреля, поэтому обвал цен станет большим вызовом для российского президента.

Доходы от нефти создали современную Россию. Теперь цены на нее резко обвалились. Как Москва будет разбираться с этой проблемой?

Соглашение между ОПЕК включительно с Саудовской Аравией с одной стороны и Россией с другой развалилось шестого марта. Причиной стало то, что стороны не пришли к согласию относительно ответа на эпидемию коронавируса, - пишет Forbes. Когда цены на нефть упали, Москва начала настаивать, что она способна со всем разобраться. Российское министерство финансов заверило, что страна сможет выдержать 6-10 лет при цене 25-30 долларов за баррель. И если будет надо, то можно взять средства из Фонда национального благосостояния РФ, который по состоянию на первое марта имел в распоряжении 150 миллиардов долларов.

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Но ситуация абсолютно противоположная той, которая наблюдалась в начале века, когда баррель стоил рекордные 147 долларов. То было десятилетие, когда Владимир Путин консолидировал свою популярность как президент России.

«Стремительный рост цен на сырье после выборов в 2000 году закрепил систему Путина и продемонстрировал способность экономики России быстро расти», - сказал научный сотрудник программы по вопросам России и Евразии Chatham House Джон Лоф.

Издание пишет, что Лоф наблюдал за этими российскими изменениями вблизи. Ведь в 2003-2008 годах он был менеджером по иностранным делам в компании «ТНК-BP». Россияне становились богаче с ростом доходов от нефти и газа. Политические активы Путина тоже росли вместе с ценами на нефть.

«Думаю, без тех доходов система Путина не смогла бы закрепиться так, как она закрепилась», - сказал Лоф.

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Но нефть влияла не только на внутреннюю политическую ситуацию в России. Россия все больше осознавала силу энергетического инструмента. Она хотела восстановить международное влияние. И в какой-то момент в Москве поняли, что у России есть ресурсы, которые нужны миру. Это сыграло ключевую роль в том, какую позицию страна заняла во времена президентства Путина.

«Трудно представить, что Россия была бы достаточно уверена или чтобы у нее были деньги для аннексии Крыма и вторжения в Украину в 2014 году. Она бы вряд ли вторглась в Сирию, чтобы спасти режим Башара Асада, если бы у нее не было денег, полученных благодаря мировой жажде к нефти», - пишет издание.

Все эти авантюры, а особенно аннексия Крыма, стали причиной появления западных санкций против Москвы. Некоторые наблюдатели предполагают, что, вероятно, Россия теперь надеется на появление проблем для американских производителей сланцевого газа в США из-за падения цен. Россия не позволила бы ситуации ухудшаться, если бы у нее не было плана. Кажется, она верит, что способна выдержать шторм. По крайней мере, заявления министерства финансов говорят именно об этом.

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«Популярность Путина была построена, во-первых, на повышении уровня жизни дома, а во-вторых на военных успехах за рубежом. Первое начало разваливаться. Пока не понятно, смогут ли дальнейшие военные кампании это компенсировать», - говорится в статье.

Даже после шокового падения цен трудно предсказать появление такого кризиса, который смог бы подорвать президентство Путина.

«Пока паники нет. Однако, низкие цены на протяжении длительного периода повлияют на государственные расходы, а именно на обещания Кремля улучшить инфраструктуру и увеличить социальные расходы», - сказал Лоф.

Во времена задержек зарплат это может иметь политические последствия. Но, выстроив свою популярность благодаря росту цен на нефть, администрация Путина, кажется, подготовилась к тому, что может произойти после их резкого сокращения тоже.