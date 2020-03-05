Bloomberg: В битве между Россией и Турцией на кон поставлены большие деньги

Анкара и Москва выстроили очень тесные экономические связи, разрыв которых причинит боль обеим сторонам.

Новое противостояние между Владимиром Путиным и Раджеп Тайипом Эрдоганом испытывает хрупкий альянс, который позволял России и Турции работать вместе на Ближнем Востоке. Но есть и другая большая причина, почему страны не могут себе позволить, чтобы ситуация зашла слишком далеко. Между ними возникли глубокие и прочные экономические связи.

Об этом пишет Bloomberg, напоминая, что потенциальные экономические последствия были испытаны в 2016 году, когда Москва ввела широкие ограничения на торговлю после того, как турецкие истребители сбили российский военный самолет. В Турции эта продовольственная война привела к сокращению рабочих мест и появлению торгового дефицита, а в России – к росту инфляции. В конце концов, Путин отменил все ограничения в 2018 году, когда отношения с Эрдоганом стали лучше.

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В этот же раз ставки могут быть даже выше. Потому что недавний союз между странами еще больше усугубил экономические связи. Россия возродила свой старый статус второго крупнейшего торгового партнера Турции с общим оборотом около 26 миллиардов долларов. Эрдоган и Путин собираются провести встречу на этой неделе, чтобы смягчить новый конфликт между ними. Но провал будет дорого стоить обоим.

Турция занимает лишь седьмую строчку среди крупнейших торговых партнеров России. Но Москва строит атомную электростанцию за 20 миллиардов долларов и открыла второй газопровод через Черное море в январе. Турция также приобрела у России системы ПВО на 2,5 миллиарда долларов в прошлом году и продемонстрировала желание купить еще. Турецкая туристическая отрасль остается главным источником доходов от обмена валют. И 16% иностранных посетителей каждый год прилетают именно из России. Запрет авиасообщения между странами в 2016 году был большим ударом. Эрдоган был вынужден искать сближения с Путиным, чтобы оживить турецкие доходы от туризма.

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Турецкие фермеры больше всего потеряли во время предыдущего торгового разрыва. Поскольку Путин использовал запрет на фрукты и овощи, чтобы заставить российский бизнес больше инвестировать в производство продуктов. Российское государственное телевидение транслировало церемониальное уничтожение бульдозерами помидоров из Турции. Последние запреты на турецкие фрукты в России были отменены в мае 2018 года. С того времени продажи возобновились, но доходы до сих пор не вернулись к показателям 2016 года.

В свою очередь, Россия стала более зависимой от Турции как рынка сбыта своей пшеницы. И российский экспорт в эту страну достиг рекордных показателей за последние два года. Это делает Москву потенциально более уязвимой в новом конфликте с Анкарой.

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В 2016 году Эрдоган нанес удар в ответ на блокирование турецких продуктов, к которым прибег Путин, отказавшись покупать пшеницу у России. Однако, этот шаг был рискованный для Турции, которая остается одним из крупнейших потребителей хлеба.

Другая сфера, в которой Россия много инвестировала в связи с Турцией, - это рынок газа. «Газпром» открыл ГТС «Турецкий поток» в январе для того, чтобы увеличить свою долю на турецком рынке и сократить российскую зависимость от транзита через Украину.