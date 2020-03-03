Путин: полиция РФ пресекает несанкционированные акции, чтобы они не переросли в беспорядки

Вместе с тем президент РФ Владимир Путин считает, что несистемная оппозиция положительно влияет на жизнь в регионах.

Президент России Владимир Путин заявил, что полиция пресекает несанкционированные акции, чтобы они не переросли в беспорядки с поджогами автомобилей и битьем витрин.

Об этом Путин сказал в интервью государственному агентству ТАСС, которое посвящено двадцатилетию его пребывания у власти в России.

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«Есть правила, которых должны придерживаться все. И те, кому нравится власть, и те, кому она не нравится. Есть закон, и нужно его соблюдать. Иначе мы дойдём до ситуации, полностью разбалансированной в стране. Иначе… мы что, хотим, чтобы у нас на улицах жгли машины?», - заявил Путин.

По его словам, если не реагировать, будут жечь автомобили, бить витрины, и от этого конкретные люди будут страдать.

«Вы хотите выразить свою точку зрения, своё мнение, хотите это сделать с помощью публичных акций? Ну, пожалуйста, закон это позволяет. Получайте разрешение и делайте. В некоторых странах, практически во всех странах, в том числе в европейских, за несанкционированные акции лишение свободы предусматривается. Там небольшие сроки, от шести месяцев до года», - сказал Путин.

В частности, он утверждает, что, в Швеции, если 12 человек собираются на несанкционированную акцию, то она уже считается массовыми беспорядками.

Путин считает, что оппозиционеры должны добиваться от властей выдачи разрешений на проведение массовых акций.

«Есть, и всегда была, и всегда будет такая часть общества в любой стране, которая не согласна с действующей властью. И это очень хорошо, что такие люди есть», - сказал Путин.

«Кстати говоря, вот обратите внимание, если происходят какие-то революционные события, люди, которые довели до революции, они, как правило, во власти тоже не задерживаются. Очень быстро им становится неприятна и та власть, которая была создана в результате их активной и бурной деятельности», - добавил он.

По его словам, исключение составили только большевики, которые после Октябрьского переворота задержались у власти достаточно долгое время.

«И потом сами развалились и страну за собой утащили. Но что касается так называемой несистемной оппозиции - дай ей Бог здоровья. Я считаю, что они нужны. Вы понимаете, я всё-таки не первый день работаю. Я считаю, что они очень нужны. Они реально, я смотрю, влияют на конкретную жизнь, особенно на уровне муниципалитетов, крупных городов, так далее», - сказал Путин.