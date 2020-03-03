Венецианская комиссия отменила заседание из-за коронавируса

Пленарное заседание Венецианской комиссии должно состояться 20-21 марта.

Венецианская комиссия отменила пленарное заседание из-за распространения коронавируса в Италии.

"После распространения коронавируса на севере Италии расширенное бюро Венецианской комиссии решило не проводить заседание в Венеции", - говорится в сообщении комиссии, передает Громадське.

В то же время там отмечают, что "важные мысли, запрошенные государствами, и неоспоримые тексты" будут принимать в письменной процедуре.

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Пленарное заседание Венецианской комиссии должно было состояться 20-21 марта.

Венецианская комиссия - совещательный орган Совета Европы по вопросам конституционного права, который дает заключения о соответствии проектов законодательных актов европейским стандартам и ценностям.

Как сообщал УНИАН, вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала его чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее и Италии.

По оценкам ВОЗ, зафиксировано 2,9 тыс. летальных случаев, выздоровели 44,4 тыс. лиц, число случаев заражения превысило 80 тыс.