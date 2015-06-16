Нобелевский комитет временно прекратил сотрудничество с ФИФА

Нобелевский центр мира сообщил, что совместная работа будет остановлена до тех пор, пока не изменятся обстоятельства, передает dw.de. При этом представители комитета отказались напрямую комментировать обвинения в коррупции, предъявленные ряду функционеров ФИФА.

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Партнерство Нобелевского комитета и ФИФА началось в 2012 году. Организации стали родоначальниками инициативы "Рукопожатие за мир", которая призывает капитанов команд жать друг другу руки перед матчем и таким же образом приветствовать судей.