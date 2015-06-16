Нобелевский комитет временно прекратил сотрудничество с ФИФА

09:14, 16 июня 2015
Мир
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Нобелевский комитет принял решение прекратить совместную работу с ФИФА. Партнерство организаций остановлено до конца расследования коррупционного скандала.

nbcnews.com

Нобелевский центр мира сообщил, что совместная работа будет остановлена до тех пор, пока не изменятся обстоятельства, передает dw.de. При этом представители комитета отказались напрямую комментировать обвинения в коррупции, предъявленные ряду функционеров ФИФА.

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Партнерство Нобелевского комитета и ФИФА началось в 2012 году. Организации стали родоначальниками инициативы "Рукопожатие за мир", которая призывает капитанов команд жать друг другу руки перед матчем и таким же образом приветствовать судей.

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