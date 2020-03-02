Ветераны войны в Приднестровье устроили штурм правительства Молдовы (фото, видео)

Движение транспорта заблокировано в центре города, позже обещают перекрыть дороги по всему Кишиневу.

В Кишиневе ветераны войны на Днестре в 90-х годах устроили масштабную акцию протеста под зданием молдавского правительства.

Как сообщает point.md, протестующие скандируют: "Додона в тюрьму", "Вернем страну", "Тотальная мобилизация". Ветераны призывают манифестантов приносить к площади продукты питания и протестовать всю ночь.

На площадь Великого национального собрания они вышли в минувшую субботу и решили создать Национальный совет ветеранов. Они приняли резолюцию, требуя от властей создания при правительстве Департамента по делам ветеранов. Сегодня протестующие требуют, чтобы премьер-министр Ион Кику вышел к ним. Они также требуют отставки президента страны Игоря Додона.

Позже протестующие потребовали отставки министра иностранных дел Аурелиу Чокоя.

Здание охраняют сотрудники правоохранительных органов. Манифестанты уже разбили стеклянные двери у входа в здание правительства.

В молдавском правительстве заявили, что усилят соцзащиту ветеранов и их родственников. Предлагается увеличить размер ежемесячного государственного пособия с 250 до 500 леев для супругов ветеранов.

В полдень протестующие перекрыли движение транспорта в районе площади и пригрозили заблокировать дороги по всей столице, если к ним никто не выйдет.