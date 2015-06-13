Устроивший стрельбу по полицейскому участку в Далласе убит
20:44, 13 июня 2015Мир
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Злоумышленник, открывший стрельбу у штаб-квартиры полиции в городе Даллас в американском штате Техас, был застрелен сотрудниками правопорядка.
Полиция застрелила нападавшего на участок \ bbc.com
По словам главы местной полиции Дэвида Брауна, полицейские снайперы открыли стрельбу по микроавтобусу подозреваемого, в котором, как он утверждал, была взрывчатка. В результате действий полиции преступник был убит, сообщает kommersant.ru со ссылкой на Reuters.
Читайте такжеНесколько вооруженных людей обстреляли полицейский участок в ДалласеКак сообщал УНИАН, сегодня днем неизвестный произвел несколько выстрелов в сторону полицейского участка в Далласе, штат Техас, и скрылся с места происшествия. В погоню за ним последовали сотрудники правопорядка.
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