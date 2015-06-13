Устроивший стрельбу по полицейскому участку в Далласе убит

По словам главы местной полиции Дэвида Брауна, полицейские снайперы открыли стрельбу по микроавтобусу подозреваемого, в котором, как он утверждал, была взрывчатка. В результате действий полиции преступник был убит, сообщает kommersant.ru со ссылкой на Reuters.

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