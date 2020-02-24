В Париже "Мону Лизу" из 330 кубиков Рубика продали на аукционе за 480 тысяч евро

Эксперты оценивали ее стоимость в четыре раза ниже.

Работа Мона Лиза французского уличного художника Invader, выполненная из 330 кубиков Рубика, была продана в воскресенье, 23 февраля, на аукционе современного искусства в Париже за 520 680 долларов (480 200 евро).

Как сообщает НВ со ссылкой на Reuters, цена, за которую была продана работа, значительно превышает предварительные оценки в 150 тыс. евро.

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В 2005 году анонимный уличный художник Invader использовал кубики для создания мозаики в виде Моны Лизы и ее знаменитой улыбки. Работа стала первой в серии Rubikcubism, в которой художник воссоздает известные работы Старых Мастеров.

Продажа работы совпала с закрытием популярной выставки Леонардо да Винчи в близлежащем Лувре, где хранится настоящая Мона Лиза. Выставка была приурочена к 500-летию со дня смерти мастера эпохи Возрождения.

Уличный художник Invader известен своими работами с изображением пиксельных версий персонажей видеоигр Space Invaders 1978 года, которые «вторгаются» в города по всему миру.