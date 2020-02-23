Палестинские бойцы выпустили по Израилю около 20 ракет - СМИ

Израильские военные заявили, что около 10 ракет были сбиты их системой противоракетной обороны, информации о жертвах нет.

Палестинские бойцы сегодня выпустили около 20 ракет по югу Израиля после того, как израильские силы застрелили подозреваемого в размещении бомбы на границе Полосы Газы - одного из членов «Бригады Аль-Кудса», вооруженного крыла «Исламского джихада», Мохаммада эль-Найема.

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Об этом сообщает Радио Свобода.

Израильские военные заявили, что около 10 ракет были сбиты их системой противоракетной обороны, информации о жертвах нет.

Ракетный обстрел рассматривают как месть за смерть Найема.

Палестинцев разозлило изображение тела боевика, которого израильтяне забирали с Полосы Газы на бульдозере.

В израильской армии объяснили, что тело забрали с помощью бульдозера, чтобы не подвергать опасности своих военных.

Инцидент произошел на фоне относительного затишья вдоль «линии безопасности», которая отделяет Израиль от Полосы Газы.