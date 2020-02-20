Президент Грузии заявила о гибридной войне со стороны РФ

Ранее в МИД Грузии обвинили РФ в масштабной кибератаке в октябре 2019 года.

Россия ведет против Грузии гибридную войну, считает президент страны Саломе Зурабишвили.

Как сообщает ТАСС, так она прокомментировала обвинения в адрес РФ в масштабной кибератаке, осуществленной на правительственные и коммерческие сайты в Грузии в октябре прошлого года.

"Осуществив кибератаку на официальный сайт президента Грузии 28 октября 2019 года, Россия напрямую атаковала суверенитет страны и национальную безопасность, чем постаралась парализовать деятельность государственных институтов. Указанная кибератака является грубым нарушением международных норм со стороны России и наглядным проявлением гибридной войны", - сказано в заявлении президента Грузии.

Читайте такжеПремьер Грузии времен президентства Саакашвили вышел из тюрьмы и сделал неожиданное заявление

Ранее сегодня на брифинге представитель МИД Грузии сообщил о причастности Генштаба Вооруженных сил РФ к кибератаке к октябре 2019-го, пишет "Грузия Online".

В результате кибератаки были повреждены серверы, системы управления ряда организаций и значительно ограничено их функционирование. Целью данной кибератаки было подорвать национальную безопасность Грузии, нанести ущерб грузинскому населению и ограничением и подрывом правительственных серверов, а также других организаций, разжечь волнения, заявляют в МИД.