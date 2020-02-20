В Британии смелый 77-летний дедушка ловко отбился от грабителя (видео)

Вор напал на пенсионера на парковке после того, как он снял наличные.

В Великобритании 77-летний пенсионер успешно отбился от грабителя.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеВ Запорожье школьница отбилась от грабителя, который напал на нее в подъезде (видео)Отмечается, что дедушка вышел из автомобиля на парковке супермаркета и пошел снимать деньги в банкомате. Как только он получил наличные, к нему подошел мужчина в кепке, который попытался отобрать деньги.

Однако, это оказалось непросто: дедушка приемом из борьбы заблокировал руку противника. И в придачу еще немного побоксировал с ним.

Вор убежал, не взяв чужого. За нападение его разыскивает полиция, а пенсионер признается, что шокирован.

Ранее УНИАН сообщал, как в России 91-летняя ветеранка «отбилась» от грабителя.