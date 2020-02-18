Эстония готова к визиту Путина на финно-угорский конгресс

Организаторы конгресса подготовились к возможному прибытию Путина и полиции и пограничной службы (АПП), которая отвечает за безопасность события.

Эстония готова к визиту российского президента Владимира Путина на финно-угорский Всемирный конгресс в Тарту в середине июня. Хотя о его прибытии пока неизвестно.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на эстонские СМИ.

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При этом организаторы конгресса подготовились к возможному прибытию Путина и полиции и пограничной службы (АПП), которая отвечает за безопасность события.

"Полиция готова привлечь дополнительные силы из других подразделений полиции Южной Эстонии в случае необходимости в связи с Всемирным конгрессом и визитом глав государств. Тщательная подготовка полицейских операций и сотрудничество на местном уровне даст лучшие результаты ", - сказал руководитель департамента полиции Тарту Вейко Ярва.

Как сообщал УНИАН, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его российский коллега Владимир Путин намекает на полную интеграцию двух стран в обмен на единый тариф на энергоносители.