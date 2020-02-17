Диктатор Асад захватил крупнейший город Сирии Алеппо, РФ ввела туда "зеленых человечков"

Россия начала разворачивать свои войска вдоль автодороги Алеппо-Дамаск (М-5).

Сирийская арабская армия под руководство диктатора Башара Асада взяла под контроль район Большого Алеппо.

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Об этом сообщает Аl Masdar News, ссылаясь на данные полевого источника в городе.

Повстанцами-джихадистам пришлось полностью сдать Анаданскую равнину. Они контролировали эту территорию на протяжении более шести лет.

Захват района Анаданской равнины произошел вскоре после того, как армия Асада объявила о полном контроле над всеми районами, которые ранее находились под контролем джихадистов.

Как сообщает «Европейская правда», Россия начала разворачивать свои войска вдоль автодороги Алеппо-Дамаск (М-5). Российская военная полиция устанавливает новые контрольно-пропускные пункты в районах, которые ранее контролировали повстанцы-джихадисты.