Диктатор Асад захватил крупнейший город Сирии Алеппо, РФ ввела туда "зеленых человечков"
Сирийская арабская армия под руководство диктатора Башара Асада взяла под контроль район Большого Алеппо.
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Об этом сообщает Аl Masdar News, ссылаясь на данные полевого источника в городе.
Повстанцами-джихадистам пришлось полностью сдать Анаданскую равнину. Они контролировали эту территорию на протяжении более шести лет.
Захват района Анаданской равнины произошел вскоре после того, как армия Асада объявила о полном контроле над всеми районами, которые ранее находились под контролем джихадистов.
Как сообщает «Европейская правда», Россия начала разворачивать свои войска вдоль автодороги Алеппо-Дамаск (М-5). Российская военная полиция устанавливает новые контрольно-пропускные пункты в районах, которые ранее контролировали повстанцы-джихадисты.