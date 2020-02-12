21 грамм: жительница Техаса в один день узнала о гибели любимого и о беременности

Возлюбленный женщины коснулся упавшего провода, в результате чего погиб на месте.

Жительница американского города Техас в один день узнала о гибели любимого и о том, что беременна.

Об этом сообщает KTRK-TV.

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Инцидент произошел в субботу, 8 февраля. Дестини Уоллес ехала со своим возлюбленным, 20-летним Фабианом Гарником, который находился за рулем автомобиля. В какой-то момент он не справился с управлением и въехал в столб. Мужчина вышел из салона, случайно коснулся упавшего провода и погиб на месте.

Уоллес доставили в отделение неотложной помощи, где женщине сообщили о гибели любимого и о том, что она ждет ребенка.

Полиция проводит расследование и выясняет причины произошедшего. Семья погибшего почтила память Гарника в понедельник вечером, 10 февраля, на месте аварии.

Напомним, в ученой среде считается, что человеческая душа весит 21 грамм.