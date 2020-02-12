В Кремле прокомментировали появление икон с изображением Путина

СМИ и соцсети сообщают о том, что в аэропорту Санкт-Петербурга в качестве сувениров продают иконы Путина.

Кремль не приветствует появление икон с изображением президента РФ Владимира Путина.

Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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"Мы это не приветствуем, да и сам президент это не приветствует. И вряд ли, наверное, это можно назвать иконой. Наверное, подобные изображения неуместны были бы", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к продаже подобных сувениров.

Ранее в СМИ и социальных сетях появились сообщения о том, что в аэропорту Санкт-Петербурга в качестве сувениров продают иконы с изображением Путина.