Филиппины разорвали военное соглашение со США

Филиппины решили прекратить действие соглашения, которое позволяло военным США участвовать в учениях на территории страны.

Филиппины во вторник, 11 февраля, проинформировали США о намерении прекратить действие договора, который позволял американским войскам проводить учения на территории страны.

Как сообщил филиппинский министр иностранных дел Теодоро Локсин, соответствующую ноту передано в посольство США в Маниле, пишет DW.

Прекратить действие договора приказал президент Филиппин Родриго Дутерте, который несмотря на исторически тесные связи филиппинских военных с американскими коллегами часто критиковал политику США, одобряя вместе с тем действия КНР и России.

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На прошлой неделе Локсин во время парламентских слушаний предупреждал, что денонсация соглашения со США нанесет вред безопасности Филиппин и будет способствовать агрессии в Южнокитайском море, на практически всю акваторию которого претендует Китай.

Заключенное в 1999 году соглашение, которое позволяло американским военным участвовать в учениях на территории Филиппин, потеряет силу через 180 дней после вручения ноты. Впрочем, в этот период обе стороны еще могут решить возобновить действие соглашения, сообщает агентство AP со ссылкой на филиппинских чиновников.