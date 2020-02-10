Путин снова призвал "защищать русский язык" за рубежом

Также приоритетом, по словам президента, должна оставаться деятельность по сохранению "исторической правды о Великой Отечественной войне".

Президент Российской Федерации Владимир Путин призвал сотрудников Министерства иностранных дел РФ наращивать усилия «по обеспечению прав и интересов соотечественников за рубежом, защите русского языка».

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Об этом говорится в поздравлении главы российского государства сотрудникам и ветеранам внешнеполитического ведомства с профессиональным праздником – Днем дипломатического работника, текст которого есть в распоряжении УНИАН.

«Важно наращивать усилия по обеспечению прав и интересов соотечественников за рубежом, защите русского языка», - отметил президент.

«И конечно, безусловным приоритетом должна оставаться деятельность по сохранению исторической правды о Великой Отечественной войне. Это особенно актуально в контексте отмечаемого в этом году 75-летнего юбилея Победы», - говорится в поздравлении.

Как сообщал УНИАН, Россия в 2014 году оккупировала Крым и часть Донбасс под предлогом защиты русскоязычного населения.