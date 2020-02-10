В Швейцарии на референдуме поддержали запрет дискриминации из-за сексуальной ориентации

Закон допускает штрафы и до трех лет лишения свободы за нарушение.

В Швейцарии на референдуме избиратели поддержали запрет дискриминации людей из-за их сексуальной ориентации.

Об этом передает Громадське со ссылкой на BBC.

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63,1% избирателей проголосовали за запрет дискриминации, а 36,9% — против запрета. Из 26 кантонов Швейцарии только в трех большинство избирателей не поддержали запрет дискриминации из-за сексуальной ориентации.

Как пишет AP, с 1995 года в Швейцарии расовая и религиозная дискриминации уже признаны незаконными. В случае нарушения закона предусматриваются штрафы и тюремное заключение сроком до 3 лет.

В 2018 году парламент Швейцарии расширил антидискриминационное законодательство, чтобы запретить публичное унижение, дискриминацию или разжигание вражды из-за сексуальной ориентации человека.

Противники нововведения настаивали, что изменения нарушают право людей на свободу мнений и собрали достаточно подписей, чтобы провести референдум по этому вопросу.