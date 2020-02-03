ЕС поддержит территориальные претензии Испании по Гибралтару на переговорах с Британией - СМИ

Суверенитет Великобритании над Гибралтаром был оформлен Утрехтским договором 1713 года, но Испания не признает его.

Евросоюз поддержит Испанию в вопросе ее территориальных претензий по Гибралтару во время следующей фазы переговоров с Великобританией по торговым отношениям.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на The Guardian.

Сообщается, что Брюссель намерен предоставить Мадриду полномочия исключить британскую заморскую территорию из любого торгового соглашения, заключенного между ЕС и Британией.

Испанское правительство настаивает на внесении упоминания о Гибралтар в первую переговорную позицию ЕС, которая будет опубликована в проекте в понедельник.

Британскому премьеру Борису Джонсону будет предоставлен выбор: договориться с испанцами о будущем Гибралтара или подвергнуть своих граждан экономической опасности.

"Они в принципе попросили, чтобы новые отношения не распространялись на Гибралтар без явного согласия Испании, которое будет предоставлено ​​только в том случае, если двусторонние переговоры с Испанией и Британией по Гибралтару будут успешны", - заявил высокопоставленный дипломат ЕС.

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Суверенитет Великобритании над Гибралтаром был оформлен Утрехтским договором 1713 года, но Испания не признает его.

Как член ЕС Великобритания могла противостоять испанским территориальным требованиям, но теперь Мадрид получит полную поддержку других 26 стран блока.

Около 15 тысяч человек ежедневно приезжают в Гибралтар из Испании на работу, но из-за Brexit могут возникнуть паспортные проверки, что приведет к очередям и дополнительным расходам. Протяженность границы составляет всего 1,8 км.

Как сообщал УНИАН, референдум о Brexit состоялся в Великобритании и на Гибралтаре 23 июня 2016 года. Гибралтар с населением около 32 тысяч человек проголосовал за то, чтобы остаться в ЕС.

29 марта 2017 года началась процедура официального выхода Британии из Европейского Союза. 25 ноября 2018 года лидеры ЕС одобрили соглашение о Brexit. 9 января 2020 года Палата общин британского парламента приняла законопроект о Brexit, предусматривающий выход страны из ЕС до 31 января 2020 года.

С 1 февраля 2020 Великобритания покинула Европейский союз. По условиям о выходе из ЕС до конца 2020 года в отношениях Лондона и Брюсселя будет продолжаться переходный период, в течение которого стороны преимущественно сохранят нынешние правила сотрудничества и будут стараться выработать новые.