В Сирии в результате налетов российской авиации погибли 11 мирных жителей
08:55, 03 февраля 2020Мир
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В результате налетов сирийской авиации на ряд населенных пунктов погибли три человека.
Иллюстрация / REUTERS
В результате налетов российской авиации и ВВС режима Асада в сирийской провинции Идлиб в воскресенье погибли 11 мирных жителей.
Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на Анадолу.
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"Армия режима Башара Асада и ВКС России продолжают подвергать бомбардировкам и обстрелам районы Идлибськои зоны деэскалации на северо-западе Сирии. В результате ударов ВКС РФ и авиации режима в воскресенье, 2 февраля, погибли еще 11 мирных жителей", - говорится в сообщении.
Жертвами удара российских военных самолетов в населенном пункте Сермин стали восемь человек.
В результате налетов сирийской авиации на ряд населенных пунктов погибли три человека.
Сейчас отряды сил гражданской обороны продолжают проводить разбор завалов. Есть вероятность роста числа жертв.
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