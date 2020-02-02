Выпущенные в честь Brexit коллекционные золотые монеты в Британии раскупили за считанные часы

Памятную монету запустили в продажу 31 января - в день выхода Великобритании из ЕС. Их разобрали в первый же день.

1500 золотых 50-пенсовых монет, которые Королевский монетный двор Великобритании выпустил по случаю Brexit, раскупили за несколько часов. Их стоимость составляла 945 фунтов стерлингов (более 31 000 гривень).

Об этом сообщает "Громадское" со ссылкой на Evening Standard.

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Отмечается, что памятную монету из золота пробы 916,7 запустили в продажу в пятницу, 31 января - в день выхода Великобритании из Европейского Союза. Теперь на сайте Королевского монетного двора указано, что весь тираж монет был распродан.

Распродали также 1500 памятных монет из красного золота, на реверсе которых изображена сцена битвы святого Георгия со змием. Их стоимость составляла 800 фунтов стерлингов (почти 26 500 гривень).

Недоступен уже и набор из двух серебряных монет стоимостью 30 фунтов стерлингов (около 1000 гривень), которые обозначают день вступления Великобритании в ЕС и выхода из нее. В общем Королевский монетный двор изготовил 5000 таких наборов.

В то же время в оборот выпустят всего 10 миллионов обычных 50-пенсовых монет, на которых написано: «Мир, процветание и дружба со всеми государствами», а также дата Brexit - 31 января 2020.

Как сообщал УНИАН, 31 января Великобритания покинула Европейский Союз, путь по сей день занял у страны три с половиной года. Впрочем, это только формальная победа, и с 1 февраля почти ничего не изменится.