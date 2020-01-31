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Британские депутаты под волынку покинули здание Европарламента (видео)

16:27, 31 января 2020
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

Члены делегации вышли из здания с волынкой, чемоданами и зонтами.

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Ранее Совет европейских стран окончательно утвердил соглашение об условиях выхода Британии из состава Евросоюза 31 января. Также Европарламент одобрил соглашение с Великобританией об условиях ее выхода из состава Евросоюза. До этого документ был одобрен главой Европейского совета Шарлем Мишелем, руководителем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и королевой Елизаветой II.

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