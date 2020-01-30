Палестина пригрозила Израилю выходом из всех международных соглашений
Президент Палестины Махмуд Аббас отправил письмо премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху с угрозой выхода из международных соглашений в случае аннексии Иорданской долины.
Об этом сообщает Sky News Arabia.
В письме Аббаса указывается, что выход из соглашения не повлияет на координацию в сфере безопасности.
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"Аббас сообщил Нетаньяху, что палестинские власти прекратят исполнение всех сделок, если Израиль присоединит Иорданскую долину и территорию поселений", - говорится в письме Аббаса.
Напомним, 28 января президент США Дональд Трамп во время встречи с премьером Израиля Беньямином Нетаньяху 28 января обнародовал план мирного урегулирования конфликта на "Ближнем Востоке".