Bloomberg: Коронавирус из Китая способен распространяться незамеченным через людей без симптомов

Случай 10-летнего китайского мальчика заставляет врачей беспокоиться, потому что это может означать, что принятые методы проверки на заражение не эффективны.

В Китае у 10-летнего мальчика обнаружили смертельный коронавирус из города Ухань, хотя у него не было никаких симптомов. И это усиливает беспокойство, что люди могут распространять вирус без выявления с помощью методов сканирования, которые в стране применяют для сдерживания эпидемии.

Как пишет Bloomberg, мальчик вместе с семьей навестил родственников в городе Ухань на Новый год. Его родители и бабушка с дедом заболели. Их отправили в больницу, когда они вернулись домой. Но 10-летний мальчик казался здоровым. Коронавирус у него обнаружили только тогда, когда его родители начали настаивать на проверке. Врачи сказали, что он «распространял вирус, не страдая от симптомов».

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«Могут быть такие распространители болезни, которые усиливают определенного рода общественную вспышку и не идут сами в больницу, потому что не чувствуют себя плохо», - сказал профессор микробиологии и иммунологии Ральф Барик.

Случай мальчика, который был заражен новым вирусом 2019-nCoV без симптомов, может означать, что возбудителя труднее обнаружить и сдержать, чем SARS. Издание пишет, что в инфицированных родителей мальчика не было высокой температуры, когда они обратились к врачам. Позже вирус распространился еще на шестерых родственников, которые не ездили в Ухань.