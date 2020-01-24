BBC: Опасная неонацистская группа из США оказалась под контролем мужчины в России

Основатель неонацистской группы хвалит «Аль-Каиду», носит футболку с Путиным и призывает своих сторонников учиться воевать.

Американец, который основал военизированную неонацистскую группу The Base, управляет организацией с территории России. 46-летний Риналдо Наззаро использует псевдонимы «Норманнское копье» и «Римский волк». Он переехал из Нью-Йорка в Санкт-Петербург менее чем два года назад.

Об этом пишет издание BBC, которое провело расследование. Организация The Base стала одной из главных целей антитеррористических усилий ФБР. В этом месяце 7 членов группы обвинили в различных преступлениях, включая заговор с целью совершения убийства. Судебные документы, подготовленные ФБР, описывают The Base как «радикально мотивированную насильственную экстремистскую группу», которая добивается «приближения падения правительства США, начала расовой войны и установления белого этнического государства».

Читайте такжеNewsweek: ФСБ обвиняет Украину в том, что на самом деле делают неонацисты России

Группа была основана примерно в июле 2018 года. Она собирает последователей онлайн, которые общаются через шифрованные приложения для обмена сообщениями. Также она призывает своих участников принимать участие в военизированных учениях. Настоящая идентичность лидера долгое время была загадкой. Однако, многочисленные фото и видео Наззаро, сделанные на протяжении нескольких лет как в США, так и в России, свидетельствуют, что именно он был основателем The Base. В прошлом он использовал фотографии себя для продвижения группы онлайн. В прошлом году Наззаро был зарегистрирован как гость на оборонной выставке, которую российское правительство организовало в Москве.

Видео, опубликованное в марте 2019 года, показывает Наззаро в России в футболке с изображением президента Владимира Путина и надписью: «Россия, абсолютная сила». Журналисты BBC отследили следы Наззаро и его русскую жену к дорогой недвижимости в центре Санкт-Петербурга, которую они приобрели и зарегистрировали на ее имя в июле 2018 года. Того же месяца ФБР зафиксировал создание организации The Base.

Записи свидетельствуют, что до переезда в Россию Наззаро руководил компанией, зарегистрированной в Нью-Йорке, которая предлагала доступ к «сети профессионалов в сфере безопасности» с опытом в разведывательных, антитеррористических и психологических операциях. На сайте компании под названием Omega Solutions написано: «Наши партнеры работали с разными правительствами и военными агентствами включительно с многочисленными операциями в Ираке и Афганистане в боевых условиях».

Читайте такжеThe Economist: Путин реабилитирует пакт Сталина с Гитлером ради удара по европейской идентичности

Когда журналисты посетили указанный адрес компании, то нашли лишь почтовый ящик. Хотя Omega Solutions официально до сих пор функционирует и даже имеет действительный страховой полис. Записи о недвижимости свидетельствуют, что квартира, записанная на Наззаро в Нью-Джерси, была также зарегистрирована как юридический адрес фирмы под названием Base Global.

Наззаро вступил в брак с женщиной из России на Манхеттене в 2012 году. Она переехала в Нью-Йорк из родной страны за четыре года до того. Ее резюме говорит, что она работала в банке. В 2018 году, когда Наззаро начал продвигать The Base в интернете с помощью псевдонима «Нормандское копье», он с женой и детьми переехал в Россию. В социальных сетях того года «Нормандское копье» публиковал фото и видео запрещенной британской террористической группы «Национальное действие», хвалил "Аль-Каиду" и просил добровольцев развивать различные навыки для новой организации включительно с использованием оружия.