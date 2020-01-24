Ирландия выдаст Британии водителя грузовика, в котором осенью нашли 39 трупов

Выдать подозреваемого в массовых смертях вьетнамских мигрантов решил Высокий суд Дублина после выдачи европейского ордена на арест.

Власти Ирландии выдадут 23-летнего Імона Гаррисона – водителя грузовика, в котором в октябре 2019 года нашли 39 мертвых мигрантов – британским правоохранителям. Мужчину подозревают в торговле людьми и непреднамеренном убийстве.

Об этом сообщают Sky News.

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Выдать подозреваемого в массовых смертях вьетнамских мигрантов решил Высокий суд Дублина после выдачи европейского ордена на арест.

По информации следователей, Гаррисон отвез контейнер в порту в Бельгии, а затем подписал документ о выгрузке.

Напомним, тела 39 мужчин, женщин и подростков были обнаружены в трейлере в индустриальном парке графства Эссекс утром 23 октября. Все жертвы были позже идентифицированы как выходцы из Вьетнама, самым младшим парням было15 лет.