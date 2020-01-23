Россия инициирует встречу глав стран-членов Совбеза ООН для "защиты мира" - Путин

Президент РФ Владимир Путин высказал мнение, что забвение прошлого и разобщенность стран перед лицом угроз могут обернуться страшными последствиями.

Россия инициирует встречу глав стран - постоянных членов Совета безопасности ООН, чтобы «защитить и отстоять мир».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом президент России Владимир Путин сказал на Форуме «Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом», который проходит в Иерусалиме.

«Мы все несём ответственность за то, чтобы никогда не повторять страшные трагедии прошедшей войны, чтобы будущие поколения помнили об ужасе Холокоста и о лагерях смерти, о блокадном Ленинграде, – премьер Нетаньяху только что сказал, что мы сегодня открыли памятник здесь, в Иерусалиме, жертвам блокады Ленинграда, – о Бабьем Яре, о сожжённой Хатыни, о том, что надо быть бдительными и не пропустить, не проглядеть, когда появляются первые ростки ненависти, шовинизма, антисемитизма, когда исподволь начинают потакать ксенофобии и другим проявлениям подобного рода», - сказал Путин.

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По его мнению, забвение прошлого, разобщенность перед лицом угроз могут обернуться страшными последствиями.

«У нас должно быть мужество не только прямо сказать об этом, но и сделать всё, чтобы защитить и отстоять мир. Пример, на мой взгляд, могут и должны подать страны - основательницы Организации Объединенных Наций, пять держав, которые несут особую ответственность за сохранение цивилизации», - считает Путин.

Он добавил, что уже обсуждался вопрос провести встречу глав государств - постоянных членов Совета безопасности ООН: России, Китая, США, Франции и Великобритании.

«В любой стране, в любой точке мира, где это будет удобно коллегам. Россия готова к такому серьезному разговору. Мы намерены, не откладывая, направить соответствующие послания лидерам «пятёрки»», - сказал Путин.

При этом он добавил, что 27 января исполнится 75 лет со дня освобождения узников из концлагеря «Освенцим».

«В этом аду, куда сгоняли людей из разных стран для истязаний, чудовищных экспериментов и массового истребления, погибли сотни и сотни тысяч людей разных национальностей. Среди них более половины – это евреи. Преступления, совершённые нацистами, их обдуманное, спланированное, как они говорили, «окончательное решение еврейского вопроса» – это, уважаемые коллеги, одна из самых чёрных и позорных страниц новейшей мировой истории», - сказал президент РФ.

При этом он подчеркнул, что у этого преступления были соучастники и пособники, которые в жестокости зачастую превосходили своих хозяев. Фабрики смерти, концлагеря обслуживали не только нацисты, но и их пособники во многих странах Европы, сказал Путин.

«На оккупированных территориях Советского Союза, где орудовали эти бандиты, было убито наибольшее количество евреев. Так, на Украине погибло порядка 1,4 миллиона евреев. В Литве уничтожено 220 тысяч человек. Это – обращаю на это ваше внимание, дорогие друзья, – это 95 процентов довоенного еврейского населения этой страны. В Латвии – 77 тысяч. Холокост пережили лишь несколько сотен латышских евреев», - сказал Путин.