Business Insider: США не нужна армия, чтобы победить Россию и Китай

Москва и Пекин распространяют свое влияние в основном через коррупцию, поэтому борьба с ней сдержит их деятельность.

Администрация Дональда Трампа собирается в ближайшее время опубликовать выводы пересмотра программ США по помощи заграницей. Цель пересмотра – «перегруппировать» эти программы под условия «новой эры соревнования больших держав». Хотя критики говорят, что цель как раз заключается в том, чтобы сократить финансирование зарубежной помощи в целом.

Учитывая такой контекст, организации по содействию и развитию должны быть готовы продемонстрировать, как их работа служит американским стратегическим интересам. Антикоррупционные усилия делают это, нанося удар по тому, что держит у власти лидеров враждебных стран, таких как Россия и Китай. Об этом на страницах Business Insider пишет старший директор по вопросам исследования и стратегии Центра глобального влияния в Международном республиканском институте, а также научный сотрудник внешнеполитической программы Brookings Institution Патрик Квирк.

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Он замечает, что Москва и Пекин превратили коррупцию в оружие, используя потоки незаконных денег и сомнительные сделки для получения влияния в других странах: от Соломоновых островов до Черногории. Усилия по экспорту этих клептократических практик – ключевой элемент китайской и российской внешней политики. Они подрывают американские интересы, ослабляя независимость стран-жертв и разъедая их демократическое управление.

Поскольку США хотят откалибровать свои расходы на внешнеполитическую помощь ради борьбы с Пекином и Москвой, они должны учесть усилия, направленные против коррупции. Политические системы, отравленные взяточничеством, более восприимчевы к внешнему пагубному воздействию. Потому что это стимулирует их лидеров аккумулировать власть и богатство вместо продвижения широких национальных интересов. Молодые демократии и авторитарные правительства особенно уязвимы, потому что их институты слабы или были захвачены элитами. В таком контексте общественным организациям, если им позволено существовать, часто не хватает инструментов, доступа или ресурсов, чтобы привлекать лидеров к ответственности, разоблачая и публикуя факты об их коррумпированности.

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Даже когда информацию публикуют, слабость или отсутствие системы проверки и ответственности позволяет автократам править без оглядки на верховенство закона или иных органов государственной подотчетности. В далеких странах, таких как Мальдивы или Эквадор, инвестиции китайского правительства продвигают стратегические интересы Пекина, создавая непосильное долговое бремя, усиливая местную коррупцию и ослабляя систему управления. Китайская схема инфраструктурных инвестиций, известная под названием «Единый пояс, один путь», - это лишь один из инструментов, который используется для подрыва демократии и создания еще более благоприятных условий для реализации собственных целей.

В России клептократия стоит в центре внешней политики Владимира Путина. Ее проводят при посредничестве олигархов и их местных приспешников. Эти агенты влияют на процесс принятия решений в других странах, подкупая политиков и покупая правительственных чиновников через сомнительные тендерные процессы и контракты.

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В некоторых случаях организованная преступность со связями среди российских чиновников была обвинена в отмывании денег или другой преступной активности. Цель использования таких тактик за границей такая же, как и дома: завербовать элиты и сделать их лояльными.

Все это позволяет Китаю и России расширять свое влияние за счет США. Так что коррупцию нужно рассматривать не как внутреннюю политическую проблему других стран, а как угрозу для американских интересов.