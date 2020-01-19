Главный советник Трампа по вопросам России покинул свой пост – СМИ

Ранее сообщалось, что Эндрю Пик временно отстранен от работы из-за проводимого расследования, связанного с вопросами безопасности.

Ушел со своего поста главный советник Дональда Трампа по России, старший директор по вопросам России и европейским делам Совета национальной безопасности Белого дома Эндрю Пик.

Об этом в воскресенье, 19 января, сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на собственные источники.

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По данным агентства, Пик в пятницу "в сопровождении" покинул территорию Белого дома. Позже было объявлено, что он ушел в "административный отпуск" в связи с расследованием в сфере безопасности.

Работать в СНБ Пик начал в ноябре прошлого года. До этого он занимал должность заместителя помощника госсекретаря США. В Госдепартаменте он отвечал за вопросы, связанные с Ираном и Ираком.

Пик - уже третий сотрудник на этой должности, который был уволен в течение одного года. Свои обязанности он выполнял с ноября и должен был сопровождать президента Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе, который пройдет с 21 по 24 января.

Двое предшественников Пика - Фиона Хилл и Тим Моррисон - дали показания в Конгрессе в рамках процедуры импичмента Трампа. Тим Моррисон, в частности, подтвердил, что частичное приостановление выплаты помощи Украине было связано с требованием к украинской власти объявить о намерении провести расследование в отношении семьи Байденів и компании Burisma.

Как сообщалось, рассмотрение конкретных обвинений против Дональда Трампа начнется в Сенате во вторник, 21 января. Для объявления импичмента Трампу необходимо, чтобы это решение поддержали две трети сенаторов. Эксперты считают это маловероятным, поскольку в Сенате большинство принадлежит республиканцам. За всю историю США это третий случай процедуры импичмента президента.