В Йемене атаковали тренировочный лагерь военных, погибли 60 человек

Сообщается, что нападение совершили группировки Хути, поддерживающие Иран.

В результате ракетного обстрела баллистическими ракетами и беспилотниками военного учебного лагеря в Йемене в городе Мариб погибли 60 военнослужащих и десятки людей ранении.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ.

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Отмечается, что нападение совершили группировки Хути, поддерживающие Иран.

Как отмечает издание, довольно давно в Йемене между Ираном и Саудовской Аравией идет опосредованная война (чужими руками).

«Коалиция под руководством Саудовской Аравии вмешалась в 2015 году, чтобы восстановить правительство президента Абд-Раббу Мансура Хади, которого Хути отстранили от власти в столице Сане», - говорится в сообщении.

В свою очередь Хути, которые контролируют город Сана и большинство крупных городских центров Йемена, отрицают свою связь с Ираном и говорят, что ведут борьбу с коррумпированной системой страны.