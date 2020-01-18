США ввели санкции против иранского чиновника из-за репрессий демонстрантов

В США обвинили чиновника в командовании подразделений, совершавшие жестокие расправы над 148 демонстрантами в регионе Махшехр.

Соединенные Штаты ввели санкции против бригадного генерала Корпуса стражей исламской революции Хасана Шавапура из-за разгона протестующих в ноябре 2019 года на юге Ирана.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на заявление Госдепартамента 17 января.

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Бригадному генералу Корпуса стражей исламской революции Хасану Шавапуру запретили въезд в США за участие в разгоне протестов в ноябре 2019 года на юго-западе страны.

В США обвинили чиновника в командовании подразделений, совершавшие жестокие расправы над 148 демонстрантами в регионе Махшехр.

В ответ Тегеран опроверг обвинения США, но подтвердил противостояние силовиков в указанном регионе, которые, по словам властей, были вооружены.

Как сообщал УНИАН, Махшехр, где живет многочисленное арабское меньшинство Ирана, стал местом протестов, вспыхнувших после резкого роста цен на горючее.