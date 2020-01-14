Роухани пообещал привлечь к ответственности всех причастных в сбитии самолета МАУ

Иранский лидер обещает, что это больше не повторится.

Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что ответственность за сбивание самолета МАУ под Тегереном понесут все причастные.

Об этом 13 января сообщает ТСН со ссылкой на IRNA.

По словам иранского лидера, его народ должен быть уверен, что инцидент с авиакатастрофой не повторится.

"Один человек не может нести полную ответственность за инцидент со сбитым под Тегераном самолетом", - заявил иранский президент.

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Напомним, утром 8 января в столице Ирана Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ, который выполнял рейс "Тегеран-Киев". На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, никто не выжил. Весь экипаж, а также два пассажира были гражданами Украины. Известно, что на рейс зарегистрировались 169 пассажиров, впрочем, двое людей так и не сели на борт самолета. На следующий день до Ирана отправился борт авиации ВСУ с 45 специалистами разных отраслей, которые были привлечены до выяснения обстоятельств крушения самолета авиакомпании МАУ. На время установления обстоятельств авиакатастрофы все украинские авиакомпании временно прекращают полеты в воздушном пространстве Ирана и Ирака.

Изначально иранцы заявили о том, что причиной авиакатастрофы стала техническая неисправность самолета. Однако уже вечером 9 января сразу несколько ведущих американских изданий и телеканалов сообщили о том, что Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" был ошибочно сбит Ираном сразу после взлета из аэропорта Тегерана. Появились фото обломков ракет, которыми могли сбить самолет, а также видео момента трагедии. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон со ссылкой на данные разведок и союзников стран сообщили, что самолет был сбит иранской ракетой земля-воздух. Президент США Дональд Трамп назвал катастрофу самолета "подозрительной". Глава Белого дома считает, что самолет мог разбиться не из-за технической неисправности, а из-за того, что "кто-то на той стороне мог допустить ошибки". На следующий день доказательства сбития ракетой нашли и украинские эксперты, которые работали на месте происшествия и в конце получили доступ к передней части самолета.

Утром 11 января Иран официально заявил, что ракета "земля-воздух" сбила самолет МАУ. В официальном заявлении говорится о том, что трагедия произошла из-за "человеческий фактор". Самолет ошибочно приняли за вражеский объект после того, как он повернул в сторону военного центра Корпуса стражей Исламской революции. За несколько часов до катастрофы иранские военные обстреляли две военные базы США на территории Ирака.

Президент Ирана Хасан Роухани назвал трагедию "непростительной ошибкой" и заявил, что страна продолжит расследование катастрофы украинского самолета. В свою очередь лидер Украины Владимир Зеленский сказал, что Украина ждет от Ирана полного признания вины в крушении самолета МАУ, проведении расследования и возвращении тел погибших.