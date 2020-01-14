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Роухани пообещал привлечь к ответственности всех причастных в сбитии самолета МАУ

10:59, 14 января 2020
Мир
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Хасан Роухані / фото REUTERS

Об этом 13 января сообщает ТСН со ссылкой на IRNA.

По словам иранского лидера, его народ должен быть уверен, что инцидент с авиакатастрофой не повторится.

"Один человек не может нести полную ответственность за инцидент со сбитым под Тегераном самолетом", - заявил иранский президент.

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Напомним, утром 8 января в столице Ирана Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ, который выполнял рейс "Тегеран-Киев". На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, никто не выжил. Весь экипаж, а также два пассажира были гражданами Украины. Известно, что на рейс зарегистрировались 169 пассажиров, впрочем, двое людей так и не сели на борт самолета. На следующий день до Ирана отправился борт авиации ВСУ с 45 специалистами разных отраслей, которые были привлечены до выяснения обстоятельств крушения самолета авиакомпании МАУ. На время установления обстоятельств авиакатастрофы все украинские авиакомпании временно прекращают полеты в воздушном пространстве Ирана и Ирака.

Изначально иранцы заявили о том, что причиной авиакатастрофы стала техническая неисправность самолета. Однако уже вечером 9 января сразу несколько ведущих американских изданий и телеканалов сообщили о том, что Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" был ошибочно сбит Ираном сразу после взлета из аэропорта Тегерана. Появились фото обломков ракет, которыми могли сбить самолет, а также видео момента трагедии. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон со ссылкой на данные разведок и союзников стран сообщили, что самолет был сбит иранской ракетой земля-воздух. Президент США Дональд Трамп назвал катастрофу самолета "подозрительной". Глава Белого дома считает, что самолет мог разбиться не из-за технической неисправности, а из-за того, что "кто-то на той стороне мог допустить ошибки". На следующий день доказательства сбития ракетой нашли и украинские эксперты, которые работали на месте происшествия и в конце получили доступ к передней части самолета.

Утром 11 января Иран официально заявил, что ракета "земля-воздух" сбила самолет МАУ. В официальном заявлении говорится о том, что трагедия произошла из-за "человеческий фактор". Самолет ошибочно приняли за вражеский объект после того, как он повернул в сторону военного центра Корпуса стражей Исламской революции. За несколько часов до катастрофы иранские военные обстреляли две военные базы США на территории Ирака.

Президент Ирана Хасан Роухани назвал трагедию "непростительной ошибкой" и заявил, что страна продолжит расследование катастрофы украинского самолета. В свою очередь лидер Украины Владимир Зеленский сказал, что Украина ждет от Ирана полного признания вины в крушении самолета МАУ, проведении расследования и возвращении тел погибших.

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