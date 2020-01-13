В Ираке застрелили двух журналистов, освещавших антиправительственные протесты

Неизвестные открыли огонь по машине журналистов.

В Ираке застрелили корреспондента телеканала Dilja Ахмеда Абдула Самада и оператора Сафа Гали.

Как сообщает Daily Mail, это произошло на юго-востоке Ирака в городе Басра. Неизвестные открыли огонь по машине журналистов.

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Отмечается, что за несколько часов до смерти Самад опубликовал видео, в котором осуждал иракские силы за жестокую борьбу с антивластными протестами.

На веб-сайте Dilja TV показали видеозапись с места убийства. На кадрах видно, что Самад получил огнестрельное ранение головы, на дверях автомобиля – следы от пуль. Оператор получил три пулевых ранения в грудь.

Тем временем посольство США в Багдаде опубликовало в Twitter заявление, в котором назвало убийство журналистов "жалким и трусливым".

Как сообщал УНИАН, с октября 2019 года в Ираке продолжаются протесты. Их участники недовольны нехваткой рабочих мест, перебоями в подаче электроэнергии, нехваткой чистой воды, плохим образованием, здравоохранением, а также общей коррупцией. Всего погибли более 400 человек.

Ирак является пятым по величине производителем и экспортером нефти в мире. В то же время, по оценкам, около 20% населения страны живут в бедности. Безработица среди молодежи достигает 25%, что вдвое больше, чем в целом по стране.