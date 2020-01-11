Канада намерена добиться тщательного расследования сбития Ираном украинского самолета - Трюдо

В Канаде ожидают полного сотрудничества с иранскими властями с целью установления ответственности за сбитие самолета.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявляет, что его страна намерена добиться тщательного расследования сбития Ираном украинского самолета под Тегераном.

Об этом говорится в заявлении Трюдо, которое опубликовал американский телеканал CNN.

«Иран признал, что самолет «Международных авиалиний Украины» рейса PS752 был сбит его собственными вооруженными силами», - отметил Трюдо.

В этой связи премьер Канады подчеркнул, что в настоящее время внимание сосредоточено на установлении ответственности, прозрачности и справедливости для семей и близких жертв катастрофы.

Он добавил, что это - национальная трагедия и все канадцы вместе скорбят.

«Мы продолжим работать с нашими партнерами во всем мире, чтобы обеспечить полное и тщательное расследование, и канадское правительство ожидает полного сотрудничества от иранских властей», - добавил Трюдо.

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Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.

Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев, вылетел из аэропорта в 6.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.

11 января президент Ирана Хасан Роухани официально признал сбитие самолета компании «Международные авиалинии Украины» под Тегераном ракетами «вследствие непреднамеренной человеческой ошибки».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев настаивает на официальных извинениях со стороны Ирана, проведении открытого расследования, ожидает возвращения тел погибших и выплат компенсаций.