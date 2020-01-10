The Times: Военные Ирана могли сбить украинский Boeing с перепугу

У иранских солдат были основания нервничать, ведь они ждали ответа США на их обстрел базы в Ираке, а силы ПВО в таких случаях - первая мишень.

Как могла иранская ракетная система Тор-М1 сбить украинский пассажирский Boeing 737-800, выполнявший рейс PS 752?

Ряд чиновников США рассказали СМИ, что у американских военных есть убедительные доказательства о причастности иранской ракеты класса "земля-воздух" к уничтожению пассажирского лайнера вскоре после того, как он вылетел из аэропорта в Тегеране. Жертвами стали все 176 человек на борту.

Но вопросом до сих пор остается, почему военные Ирана могли решить сбить гражданский самолет, который только вылетел из столичного аэропорта? - пишет исследователь Royal United Services Institute Джастин Бронк на страницах The Times.

По его мнению, система Тор-М1, которую подозревают в уничтожении украинского самолета, скорее всего, была в состоянии повышенной боевой готовности со дня убийства одного из главных военных командиров Ирана Кассема Солеймани. Эксперт считает, что иранские военные были истощены и ждали военный ответ США после того, как Тегеран обстрелял американскую военную базу в Ираке. Из-за напряжения они могли допустить фатальную ошибку.

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"Когда США (или любые другие военно-воздушные силы) наносят удар по стране, в которой есть системы противовоздушной обороны, эти системы часто становятся первоочередными целями, чтобы расчистить путь", - отмечает британский эксперт.

"Поэтому экипаж, вероятно, был напуган. Также солдаты были напуганы возможным наказанием от собственного режима и командиров, если они пропустят потенциальную угрозу в случае атаки США", - считает Бронк.