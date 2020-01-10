"Райончик опасный": на американском телешоу шутливо прокомментировали авиакатастрофу в Иране (видео)

Ведущий шоу посмеялся над Дональдом Трампом, который заявил, что самолет могли сбить по ошибке.

Ведущий одного из популярных американских телешоу на канале ABC в шуточной форме прокомментировал крушение Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины» в Иране.

Читайте такжеИран назвал ложью обвинения в сбивании самолета МАУ ракетойВидео с соответствующим эпизодом шоу распространили в Telegram.

«Разведки США и Канады считают, что после ракетных ударов, когда Иран осуществлял возмездие, иранцы случайно сбили пассажирский самолет. Погибли все находящиеся на борту 176 человек. NYT получили видео, на котором запечатлено происшествие. Власть уверена, что самолет в Иране сбит двумя ракетами, сделанными в России. И конечно же, президент Трамп отвергает, что это все – результат его безрассудных действий», – заявил ведущий.

После этого в шоу показали комментарий президента США Дональда Трампа, который назвал произошедшее «ошибкой» иранской стороны, а сам Иран – «опасным районом».

«Вот почему они там поднимают окна и запирают двери в машинах – райончик опасный, – посмеялся ведущий. – Какое-то безумное утверждение. В небе нет райончиков, самолет был на высоте 2,3 километров».

Как сообщал УНИАН, утром 8 января в столице Ирана Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ, который выполнял рейс Тегеран-Киев. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, никто не выжил. Все 9 членов экипажа, а также два пассажира были гражданами Украины.