В Иране ответили на заявления в США, что самолет МАУ могла сбить ракета

В Управлении гражданской авиации Ирана обратили внимание на то, что пилот после взлета пытался вернуться в аэропорт.

Глава Управления гражданской авиации Ирана Али Абедзаде ответил на утверждение в США о том, что украинский самолет около Тегерана могли сбить ракетой по ошибке.

Об этом сообщает CNN.

Читайте такжеNewsweek: В США допускают, что Иран по ошибке сбил самолет МАУ«Если ракета или реактивный снаряд попадут в самолет, будет свободное падение», – сказал он.

При этом Абедзаде добавил, что после взлета самолет еще летел пять минут, и «пилот пытался вернуться в аэропорт, но ему это не удалось».

«Как самолет может быть сбит ракетой, а затем пилот пытается вернуться в аэропорт?» – задался он вопросом.

Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.

Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, вылетел из аэропорта в 6.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.

9 января в Украине объявлен день траура в связи с трагедией самолета рейса PS752.