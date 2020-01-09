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Суд позволил Трампу продолжить строительство стены на границе с Мексикой

16:23, 09 января 2020
Мир
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Дональд Трамп / REUTERS

Об этом он сообщил в Twitter.

Апелляционный суд разрешил использовать 3,6 миллиарда долларов из бюджета Пентагона на строительство стены. Ранее 10 декабря 2019 года суд предыдущей инстанции запретил использовать средства на строительство стены.

В конце марта Министерство обороны США разрешило использовать 1 миллиард долларов на строительство 91-километрового участка стены на границе с Мексикой. Это первые выделенные средства на стену с Мексикой в рамках чрезвычайного положения, введенного Трампом ради получения средств на барьеры на границе.

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Напомним, 15 февраля Трамп объявил о введении чрезвычайного положения, чтобы обеспечить финансирование на строительство стены на границе с Мексикой.

После этого юридический комитет Палаты представителей Конгресса США инициировал расследование законности введения режима чрезвычайного положения. А Палата представителей США, двадцать штатов и две ассоциации адвокатов обратились в суды с исками против введения Дональдом Трампом режима чрезвычайной ситуации в стране.

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Теги: #Трамп#стена с Мексикой