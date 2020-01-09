Суд позволил Трампу продолжить строительство стены на границе с Мексикой

Апелляционный суд разрешил использовать 3,6 миллиарда долларов из бюджета Пентагона на строительство стены.

Дональд Трамп заявил, что Апелляционный суд разрешил продолжить строительство Южной пограничной стены на границе с Мексикой.

Об этом он сообщил в Twitter.

Breaking News: The Fifth Circuit Court of Appeals just reversed a lower court decision & gave us the go ahead to build one of the largest sections of the desperately needed Southern Border Wall, Four Billion Dollars. Entire Wall is under construction or getting ready to start! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 9, 2020

Апелляционный суд разрешил использовать 3,6 миллиарда долларов из бюджета Пентагона на строительство стены. Ранее 10 декабря 2019 года суд предыдущей инстанции запретил использовать средства на строительство стены.

В конце марта Министерство обороны США разрешило использовать 1 миллиард долларов на строительство 91-километрового участка стены на границе с Мексикой. Это первые выделенные средства на стену с Мексикой в рамках чрезвычайного положения, введенного Трампом ради получения средств на барьеры на границе.

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Напомним, 15 февраля Трамп объявил о введении чрезвычайного положения, чтобы обеспечить финансирование на строительство стены на границе с Мексикой.

После этого юридический комитет Палаты представителей Конгресса США инициировал расследование законности введения режима чрезвычайного положения. А Палата представителей США, двадцать штатов и две ассоциации адвокатов обратились в суды с исками против введения Дональдом Трампом режима чрезвычайной ситуации в стране.