В США заявили о желании начать переговоры с Ираном без предварительных условий

В письме к Совету Безопасности ООН постпред США заявила, что Вашингтон готов к серьезным переговорам с Тегераном без всяких предварительных условий.

США готовы присоединиться без всяких предварительных условий к "серьезным переговорам" с Ираном.

Об этом в письме к Совету Безопасности ООН написала постоянный представитель Вашингтона при совете Келли Крафт, сообщается в четверг, 9 января, пишет DW.

Согласно письму, целью этих переговоров будет предотвращение "дальнейших угроз международному миру и безопасности или эскалации со стороны иранского режима".

Также в письме Крафт объясняет ликвидацию иранского генерала и командующего спецподразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) "Аль-Кудс" Касема Сулеймани соображениями самообороны. Она отметила, что Вашингтон действовал согласно статье 51 Устава ООН и добавила, что для защиты интересов США на Ближнем Востоке подобные акции могут быть повторены.

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Сулеймани ликвидировали 3 января во время американского ракетного удара.

В ответ на убийство Сулеймани в ночь на 8 января Иран нанес удар со своей территории более чем десятком ракет по двум военным базам в Ираке, на которых находились военные США и других стран антитеррористической коалиции. Ракетная атака длилась около 30 минут, всего было выпущено 22 ракеты. Жертв и пострадавших атаки не было.

При этом постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи также написал Совету Безопасности письмо, в котором иранский ракетный удар был назван "актом самозащиты" и пропорциональным ответом на гибель Сулеймани согласно статье 51 Устава ООН.