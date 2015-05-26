Таджикистан остается самой зависимой от денежных переводов страной - 90% из России
15:16, 26 мая 2015Мир
1332 0
Таджикистан сохранил статус самой зависимой от денежных переводов из-за рубежа страны.
Таджикистан остается самой зависимой от денежных переводов страной / panoramio.com
Об этом говорится в докладе Всемирного банка. Объем денежных переводов, отправленных в Таджикистан из-за рубежа, равняется 42% его ВВП. В документе отмечается, что 90% переводов поступают в страну из России, сообщает Русская служба Би-Би-Си.
В связи с этим замедление экономического роста в России и девальвация рубля оказывают существенное негативное влияние и на таджикскую экономику.
Читайте такжеТаджикистан построит новый город в пустыне
По данным Всемирного банка, объем денежных переводов в Таджикистан за первые два месяца этого года по сравнению с тем же периодом 2014 года снизился почти на 40%.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter