Таджикистан остается самой зависимой от денежных переводов страной - 90% из России

Об этом говорится в докладе Всемирного банка. Объем денежных переводов, отправленных в Таджикистан из-за рубежа, равняется 42% его ВВП. В документе отмечается, что 90% переводов поступают в страну из России, сообщает Русская служба Би-Би-Си.

В связи с этим замедление экономического роста в России и девальвация рубля оказывают существенное негативное влияние и на таджикскую экономику.

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По данным Всемирного банка, объем денежных переводов в Таджикистан за первые два месяца этого года по сравнению с тем же периодом 2014 года снизился почти на 40%.