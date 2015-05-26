Die Welt: прекратите безумие ИГ!

В статье Торстена Крауэля под названием «Прекратите безумие ИГ!», опубликованной на сайте немецкой газеты Die Welt пишется о том, что Исламское Государство рассматривают как беспрецедентный случай садистского политического насилия. Его убийцы со светящимися глазами убивают последователей режима противника, иноверцев и западных заложников. ИГ помещает молодых христианских девушек в бордели. Они продают античные произведения искусства на мировом рынке антиквариата и взрывают древности, где только возможно. ИГ хочет захватить ранее мусульманские регионы от Кордовы до западного Китая, и они ожидают окончательного сражения между исламом и Западом под руководством США в Сирии вблизи Алеппо, недалеко от мифического города Армагеддона. Все это террористическая группировка делает, сочетая средневековые практики и высоко профессиональное использование современной техники пропаганды. Захват Пальмиры и ее возможное уничтожение является еще одним шагом в беспрецедентной кампании уничтожения.

Беспрецедентной? Такого еще не было? Немцам образ мыслей ИГ может показаться знакомым. Поскольку то, что готовит лидер ИГ Абу Бакр аль-Багдади, уже планировал и использовал Адольф Гитлер. Уничтожить «неисламские» произведения искусства или превратить в валюту? Нацисты сжигали «не-немецкие» книги и продавали «дегенеративное искусство» на мировом рынке. Взрывать древние храмы и целые города? Гитлер хотел уничтожить Кремль, Москву, после завоевания, сравнять с землей, и создать большой водоем над обломками, за этим последовал бы Петербург.

Изменить границы Первой мировой войны, так как сейчас ИГ празднует падение созданной в 1916 году границы между Сирией и Ираком? Конечно, это произошло на территории от Австрии до Судетской области к Западной Пруссии и Эльзасу. Преследовать противников, убивать, порабощать, заставлять голодать, помещать в бордели? В Польше, Беларуси и Украине, группы СС, оккупационные власти, полицейские силы поступали именно так. Только они не брали западных заложников, и их жертвы не были публично обезглавлены, их вешали либо расстреливали в оврагах и ямах. Как иорданского пилота, они сожгли много сотен – и не в клетке, а в церквях и сараях, которые затем были подожжены. А дальше: смесь Средневековья и современности? У нацистов были свои рыцарские парады и немецкие идолы, Лени Рифеншталь и Вернер фон Браун. Использование добровольцев в ИГ со всех континентов? Гитлер создал иностранные легионы в войсках СС, где служил также по меньшей мере один американец. «Ре-исламизировать» ранее исламские регионы и «очистить» их от христиан? Нацисты хотели германизации половины Европы, и в случае необходимости готовы были «разбить» живущие там «гибридные народы». Война на нескольких фронтах, «борьба на выживание» против шиитов, еретических диктаторов и западных ценностей, которую провозгласило ИГ? Гитлер считал, что должен был вести такую же войну против Запада и большевизма.

Якобы срочно необходимое по всему миру искоренение всех конфессий, которые не относятся к Аврааму? Нацисты со своей религией мировой расы убивали евреев и сделали католиков своей следующей целью на период после «окончательной победы». Финальная битва за мировое господство между исламом и ведомым Америкой Западом? Гитлер также предсказывал такую ​​финальную битву между возглавляемой им Европой и «еврейско-плутократическими» США. Только она не проходила бы в Алеппо.

Все это было 70 лет назад, и опьяненные победой молодые лица бойцов ИГ похожи на исламское возрождение войск СС во время наступления в России. Руди Надлера из дивизии «Викинг» часто показывают на фотографии: вдохновленный насилием, он стоит перед горящей русской деревней, воплощая душевное состояние, которое сейчас преобладает в Рамади и Пальмире. Исламское Государство - это нацисты Ближнего Востока. С помощью кнута и пряника они врываются в завоеванные города, так же как Гитлер одолел Германию с помощью первомайских праздников и концентрационных лагерей. И, так же, как нацисты, каждая победа ИГ подпитывает его манию величия, которую не победить политическими средствами.

Неудачи заботят его так же мало, как СС в 1944 году. Для этого картина мира слишком сильно закреплена в теориях заговора, пропитанным жалостью к себе взглядом на историю со времен Мохаммеда – подобно тому, как у нацистов история Германии со времен Вара. Кампания уничтожения будет продолжаться. ИГ продвигается к Хомсу, недалеко от замка крестоносцев Крак де Шевалье. Не приходится долго размышлять о том, какая судьба его постигнет, и можно понять, что ИГ позже намерен сделать с сирийскими алавитами, шиитами из Ирака, или ливанскими христианами.

Нацистское безумие было нарушено со стороны. Безумие ИГ также должно быть остановлено снаружи, прежде чем политически-психологическая чаша весов склонится в их сторону до такой степени, что потенциальные «спящие ячейки» ИГ в пакистанской армии посчитают, что пришло их время. В Ливии и Тунисе такие «спящие ячейки» уже удивили Запад; горе, если это произойдет также в стране с ядерным оружием – Пакистане. Абу Бакр аль-Багдади, как Гитлер, считает своим спасением, привлечение все большего количества стран в войну - отчасти из расчета, отчасти из-за событий, которые стали результатом этого расчета. Так же, как тогда нацистская Германия, теперь ИГ в ходе этих войн быстро приобретает опасный эффективный боевой опыт. Поэтому против армии террора необходимы нестандартные коалиции, как против Гитлера, чтобы сделать вероятным поражение ИГ. Путин, саудовцы, Израиль, Асад, Тегеран, Каир, Эрдоган, лидер ливанских шиитов, возможно, и не находятся с Западом в одной лодке, но уж точно на одном берегу. И, как это было с Рузвельтом и Сталиным против нацистов, так и сегодня со многими тлеющими конфликтами: Что с ними будет позже, позже и обсудим. Если группа, которая на Ближнем Востоке, как в свое время в Берлине, хочет захватить мировое господство, не распадется сама по себе, то борьба с ней в настоящее время является приоритетом.