В Иране обозвали Трампа "террористом в костюме" из-за угроз взорвать их объекты

До этого Трамп сообщал, что США готовы нанести «быстрый и сильный удар» по 52 целям Ирана, если страна решит атаковать американцев. Он отметил, что Соединенные Штаты потратили «два триллиона долларов на военную технику».

Министр информации и телекоммуникаций Ирана Мухаммед Джавад Азари-Джахроми назвал американского президента Дональда Трампа «террористом в костюме».

Об Азари-Джахроми написал в Twitter.

Таким образом министр отреагировал на слова Трампа о готовности взорвать 52 иранских объекты.

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«Как ІДІЛ, как Гитлер, как Чингисхан! Все они ненавидят культуры. Трамп - террорист в костюме. Он очень скоро выучит историю, что никто не в состоянии победить «Великий иранский народ и культуру», – написал он.

До этого Трамп сообщал, что США готовы нанести «быстрый и сильный удар» по 52 целям Ирана, если страна решит атаковать американцев. Он отметил, что Соединенные Штаты потратили «два триллиона долларов на военную технику».

«Если Иран нападет на американскую базу или на любого американца, мы отправим часть этой совершенной, новой и красивой техники на их путь... И без колебаний!», - добавил Трамп.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 3 января США нанесли удар по району возле аэропорта столицы Ирака Багдада и убили главу спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани. Тегеран пообещал отомстить за убийство своего военного и дать «сокрушительный ответ» США.

По данным газеты The New York Times, президент США отдал приказ убить иранского генерала вопреки последним данным разведки, передает kommersant. Ранее он заявлял, что генерал Сулеймани был ответственен за смерть миллионов людей и «планировал убить еще больше», не уточняя, о каких нападениях идет речь. Издание утверждает, что высокопоставленные представители Пентагона были удивлены, что Трамп выбрал наиболее радикальное решение для ответа Ирану. Спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси считает, что администрация совершила провокационные и «непропорциональные действия», убив генерала.