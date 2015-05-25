В штабе нового президента Польши обещают сделать премьером Ярослава Качинского

Об этом пишет Инсайдер со ссылкой на Радио Польша.

"Мы выдвинем кандидатуру Ярослава Качинского и он станет премьер-министром Польши", - сообщила Беата Шидлов, глава избирательного штаба Анджея Дуды, который, по результатам экзит-пола, победил на президентских выборах в Польше.

"Именно благодаря Качинскому Дуда стал президентом. Это политический гений ", - считает Шидлов.

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