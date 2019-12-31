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Трамп назвал дату и место подписания торгового соглашения с Китаем

19:07, 31 декабря 2019
Мир
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Дональд Трамп / REUTERS

Президент США Дональд Трамп объявил дату и место подписания первой фазы торгового соглашения между Соединенными Штатами Америки и Китаем.

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По его словам, церемония подписания состоится 15 января в Белом доме.

«Будут присутствовать торговые представители Китая высокого уровня», – добавил он в твиттере.

Трамп также заявил, что позже, без уточнения даты, он поедет в Пекин, чтобы начать переговоры о вторую фазу торговой сделки.

Как напоминает “Радио Свобода”, после того, как предыдущие торговые переговоры между США и Китаем сорвались, президент США 2018 года ввел таможенные тарифы на китайские товары на сумму в миллиарды долларов; Китай ответил тарифами на американские товары. В 2019 году США ввели дальнейшие тарифные ограничения, что вызвало опасения, что развертывания торговой войны может вызвать всемирную экономическую рецессию.

Но в октябре администрация Трампа отменила планируемое новое повышение действующих тарифов, а в декабре введения новых тарифов благодаря прогрессу в переговорах о первой фазе нового торгового соглашения с Китаем.

Дональд Трамп во время предвыборной кампании 2016 года сделал одним из ее приоритетов обещание изменить торговые соглашения США с другими странами. В 2020 году он будет бороться за переизбрание.

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Теги: #Трамп#Китай#торговая война