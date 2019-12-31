Трамп назвал дату и место подписания торгового соглашения с Китаем

По его словам, церемония подписания состоится 15 января в Белом доме.

Президент США Дональд Трамп объявил дату и место подписания первой фазы торгового соглашения между Соединенными Штатами Америки и Китаем.

Читайте такжеТрамп обвинил Иран в нападении на посольство США в Ираке

По его словам, церемония подписания состоится 15 января в Белом доме.

«Будут присутствовать торговые представители Китая высокого уровня», – добавил он в твиттере.

Трамп также заявил, что позже, без уточнения даты, он поедет в Пекин, чтобы начать переговоры о вторую фазу торговой сделки.

I will be signing our very large and comprehensive Phase One Trade Deal with China on January 15. The ceremony will take place at the White House. High level representatives of China will be present. At a later date I will be going to Beijing where talks will begin on Phase Two! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 грудня 2019 р.

Как напоминает “Радио Свобода”, после того, как предыдущие торговые переговоры между США и Китаем сорвались, президент США 2018 года ввел таможенные тарифы на китайские товары на сумму в миллиарды долларов; Китай ответил тарифами на американские товары. В 2019 году США ввели дальнейшие тарифные ограничения, что вызвало опасения, что развертывания торговой войны может вызвать всемирную экономическую рецессию.

Но в октябре администрация Трампа отменила планируемое новое повышение действующих тарифов, а в декабре введения новых тарифов благодаря прогрессу в переговорах о первой фазе нового торгового соглашения с Китаем.

Дональд Трамп во время предвыборной кампании 2016 года сделал одним из ее приоритетов обещание изменить торговые соглашения США с другими странами. В 2020 году он будет бороться за переизбрание.