В Австралии бык рогом пронзил шею наезднику во время родео
В Австралии бык рогом пронзил шею 25-летнему наезднику во время родео на глазах у сотен зрителей.
Об этом сообщает Daily Mail.
Читайте такжеКровавое жертвоприношение: в Непале в честь богини убили более 100 тысяч животных (фоторепортаж)
Инцидент случился в ходе шоу Carrieton Rodeo в 200 километрах от Порт-Огаста на юге Австралии.
Животное не пострадало. Наездника доставили в больницу, угрозы его жизни нет.
Британское общество защиты животных заявило, что температура в 42 градуса по Цельсию, при которой проходило шоу, недопустима для таких мероприятий.
“В такую жару животные страдают от теплового стресса, но трудно определить, сколько из них пострадало и в какой степени”, – отметила зоозащитница Ребекка Эйерс.
Carrieton Rodeo - одно из крупнейших мероприятий такого рода, в котором участвуют лучшие наездники со всей Австралии. На шоу съезжается до трех тысяч туристов со всей страны, внося весомый вклад в экономику Порт-Огаста.
Как сообщал УНИАН, пять человек были госпитализированы из-за травм, полученных на седьмой день забега быков на ежегодном фестивале Сан-Фермин в испанском городе Памплона.