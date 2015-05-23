На фоне российской агрессии Германия и Франция создадут танк "Леопард-3"

Германия и Франция активно ведут работу по созданию нового танка "Леопард-3", передает Новая газета со ссылкой на Die Welt. Он должен заменить модель «Леопард-2», срок службы которой закончится в 2030 году.

Издание отмечает, что немецкие власти обратили внимание на состояние бронетанковых войск еще в 2014 году - после аннексии Крыма Россией и начала войны на Донбассе. Тогда было принято решение увеличить количество танков "Леопард-2" с 225 до 328.​ Ожидается, что концепция и основные технологии новой машины будут разработаны до 2018 года.

Читайте такжеВ Москве на генеральной репетиции парада заглох разрекламированный танк "Армата" (видео)

Источники издания в качестве основания для разработки нового танка упоминают и появление на вооружении российской армии танка «Армата». При этом немецкая разведка отмечает, что на доработку российского танка уйдет не один год.

Напомним, российский танк «Армата» был презентован в ходе репетиции парада Победы на Красной площади. На первой же репетиции он заглох, но диктор уверял, что это случилось планово.