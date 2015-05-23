Медведев угрожает "жесткой позицией" за отказ Украины выплатить долги

Об этом заявил премьер РФ Дмитрий Медведев в интервью программе "Вести в субботу с Сергеем Брилевым", пишет Украинская правда.

"Последнее заявление очень противоречивое, которое сделала Верховная Рада и правительство Украины. Вроде бы, они говорят о частных заимствованиях, но, в то же время, намекают на то, что они не собираются гасить долги правительства Януковича", - сказал премьер-министр РФ.

Так он ответил на вопрос о решении Киева объявить мораторий на выплату госдолга.

Премьер РФ подчеркнул: "Это выглядит практически, как отказ большевиков платить по долгам царского правительства".

"Если это действительно будет таким образом оформлено, это, безусловно, дефолт Украины, это, безусловно, повлияет на процесс их договоренности с Международным валютным фондом. Мы займем максимально жесткую позицию в этом случае и будем отстаивать наши национальные интересы", - заявил Медведев.

Читайте такжеМедведев угрожает судом в случае неуплаты Украиной $25 миллиардов "коммерческих долгов"

В то же время глава фракции "БПП" Юрий Луценко заявляет, что Украина может воспользоваться законом о реструктуризации внешнего долга в отношениях с Россией.

"Чем полезен этот законопроект, это тем, что, я думаю, правительство может им воспользоваться в отношениях с Российской Федерацией. РФ, которая купила Януковича ценой свободы Украины и 3 миллиардами, теперь требует их отдать без всякой пролонгации. Мало того, они скупают наши ценные бумаги и готовят большой иск", - сказал Луценко в эфире 5 канала в пятницу вечером.

"Правительство теперь имеет возможность сказать очень просто: пока российские танки на территории Украины - черная редька вам, а не возвращение денег. Я считаю, что это правильно со всех точек зрения", - добавил он.

Как известно, 19 мая Верховная Рада разрешила правительству не платить внешние долги частным кредиторам.